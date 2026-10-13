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Новости Тамбова

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В Тамбовской области временно отменяют пригородные поезда через Мичуринск-Уральский

В Тамбовской области временно отменяют пригородные поезда через Мичуринск-Уральский

С 13 по 16 октября и с 21 по 24 октября временно отменяется движение нескольких пригородных поездов, курсирующих через Мичуринск-Уральский.

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