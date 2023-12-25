В Уфе мужчину избили толпой: он помешал молодежи украсть телефон из магазина

УФА, 25 декабря, ФедералПресс. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Башкирии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения мужчины группой молодых людей в Уфе.
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