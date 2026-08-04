Ангельские инвестиции и сексуальный скандал с Джаредом Лето

Джаред Лето много лет строил редкую для голливудской звезды параллельную карьеру. За пределами съемочной площадки и сцены Thirty Seconds to Mars он вкладывал деньги в технологические компании, появлялся рядом с известными предпринимателями и постепенно превращал статус знаменитости в доступ к венчурной индустрии.