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Ангельские инвестиции и сексуальный скандал с Джаредом Лето

Ангельские инвестиции и сексуальный скандал с Джаредом Лето

Джаред Лето много лет строил редкую для голливудской звезды параллельную карьеру. За пределами съемочной площадки и сцены Thirty Seconds to Mars он вкладывал деньги в технологические компании, появлялся рядом с известными предпринимателями и постепенно превращал статус знаменитости в доступ к венчурной индустрии.

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