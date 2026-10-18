По информации правоохранителей, в 2011 году неизвестный передал мужчине 50 патронов. Гражданин принёс их домой и убрал в сейф.
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