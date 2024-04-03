ФРС США не рассматривает снижение ставок в мае от слова “совсем”

Лоретта Местер, заявила вчера, что ожидает снижения процентных ставок в 2024 году,. Однако в своей речи президент Федерального резервного банка Кливленда, категорически исключила такую возможность на следующем заседании комитета по открытым рынкам (FOMC) в мае.