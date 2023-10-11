Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Госдуме "выписали" антирусским релокантам "единый билет": "Магадан обеспечен"

В Госдуме "выписали" антирусским релокантам "единый билет": "Магадан обеспечен"

Сбежавшим из России гражданам, которые поливали нашу страну грязью и желали победы террористическому киевскому режиму, при возвращении не стоит рассчитывать на безнаказанность.

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Комментарии
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Константин Котельников
Писков - штатный кремлевский пургоносец...
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21 час.
tsan tsan
Нельзя говорить и писать так неопределённо. Не Магадан ожидает преступивших закон т.н. релокантов, а места заключения в том числе и на территории Магаданской области. Магадан нормальный город и живут там нормальные  граждане РФ.
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19 час.
лл
лина любимцева
Сомневаюсь &quot;про Магадан&quot;.... А вообще, эта угроза только тем, кто уехал и из-за границы обсирает Россию? А те, кто не уехал и в России обсирает Россию - ничего не будет? Или выборочно будет, кто не угоден.  А вот кто там (бого)ИЗБРАННЫЕ - те пусть и дальше вые...  выделываются?
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49 мин.

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