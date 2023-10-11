В Госдуме "выписали" антирусским релокантам "единый билет": "Магадан обеспечен"

Нельзя говорить и писать так неопределённо. Не Магадан ожидает преступивших закон т.н. релокантов, а места заключения в том числе и на территории Магаданской области. Магадан нормальный город и живут там нормальные граждане РФ.

лл

лина любимцева

Сомневаюсь "про Магадан".... А вообще, эта угроза только тем, кто уехал и из-за границы обсирает Россию? А те, кто не уехал и в России обсирает Россию - ничего не будет? Или выборочно будет, кто не угоден. А вот кто там (бого)ИЗБРАННЫЕ - те пусть и дальше вые... выделываются?