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Российский сапер рассказал, как ВСУ начинили взрывчаткой плюшевого зайца

Российский сапер рассказал, как ВСУ начинили взрывчаткой плюшевого зайца

Российским саперам пришлось обезвреживать плюшевого зайца, которого начинили взрывчаткой украинские военные, сообщил военнослужащий инженерно-саперной роты группировки «Юг» с позывным «Монтана», видеозапись рассказа которого обнародовало Минобороны РФ.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Чем больше прибьем этой нечести сейчас,тем спокойней жить в будущем! Бог в помощь,воины России!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪🙏
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