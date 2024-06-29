Российский сапер рассказал, как ВСУ начинили взрывчаткой плюшевого зайца

Российским саперам пришлось обезвреживать плюшевого зайца, которого начинили взрывчаткой украинские военные, сообщил военнослужащий инженерно-саперной роты группировки «Юг» с позывным «Монтана», видеозапись рассказа которого обнародовало Минобороны РФ.
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