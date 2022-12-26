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Российский военный рассказал об уничтожении ракет HIMARS

Российский военный рассказал об уничтожении ракет HIMARS

Командир расчета сил противовоздушной обороны (ПВО) России поделился информацией о том, как дислоцированные на запорожском направлении военные проводят уничтожение ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных на Украину США.

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