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Путин допустил, что рост ВВП России по итогам года будет больше 4%

Путин допустил, что рост ВВП России по итогам года будет больше 4%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за минувший год может превысить 4%, с таким мнением согласился президент РФ Владимир Путин во время встречи с дальневосточными предпринимателями в четверг, 11 января.

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