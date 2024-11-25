Татарстанцы могут поучаствовать в конкурсах и олимпиадах по экономике

Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов» приглашает к участию в олимпиадах и конкурсах молодых россиян, интересующихся вопросами функционирования и развития народного хозяйства, финансовой системы, вопросами управления, а также взаимодействия народного хозяйства РФ и всемирной экономики.