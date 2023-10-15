Юрист Атапин: при незаконном увольнении в суд надо обратиться в течение месяца

Незаконное увольнение может произойти по разным основаниям. Недобросовестный работодатель может оформить фиктивные документы, подтверждающие совершение работником дисциплинарного проступка, принудить сотрудника к увольнению по собственному желанию или произвести необоснованное сокращение штатов.
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