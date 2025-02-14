9 заблуждений об огнестрельном оружии, что плотно укоренились благодаря кино ﻿

®oots (От Бобра всем добра)蝸牛そろそろ登れ富士の山 Многочисленные художественные произведения как популярной, так и классической культуры породили огромное количество клише, стереотипов, мифов и заблуждений об огнестрельном оружии.
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