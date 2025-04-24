ТГУ: создан ИИ для суперточного выявления ХОБЛ на первой стадии по звуку кашля

Международная группа ученых, в состав которой вошли специалисты Тольяттинского государственного университета, создала ИИ для диагностики хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на ранней стадии по звуку кашля и снимкам КТ.
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