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Приморец не доплатил 2 миллиона рублей таможенных платежей за ввоз автомобилей из Китая

Приморец не доплатил 2 миллиона рублей таможенных платежей за ввоз автомобилей из Китая

2,5 млн рублей таможенных платежей не доплатил в бюджет государства бизнесмен из Владивостока за ввоз китайских автомобилей.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Что значит, не доплатил? Если его прихватили при таможенном оформлении, то это была попытка недоплатить. Что значит незаконно ввозил авто из Китая? Их что, запрещено ввозить? И при чём тут добросовестные покупатели (заказчики)? Им ценник объявили, они согласились. Далее все вопросы к перекупу.
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