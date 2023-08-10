Приморец не доплатил 2 миллиона рублей таможенных платежей за ввоз автомобилей из Китая

Николай Герасименко

Что значит, не доплатил? Если его прихватили при таможенном оформлении, то это была попытка недоплатить. Что значит незаконно ввозил авто из Китая? Их что, запрещено ввозить? И при чём тут добросовестные покупатели (заказчики)? Им ценник объявили, они согласились. Далее все вопросы к перекупу.