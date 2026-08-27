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Нарышкин и глава ЦРУ обсудили вопросы компетенции спецслужб

Нарышкин и глава ЦРУ обсудили вопросы компетенции спецслужб

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что на встрече с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом стороны обсудили ряд вопросов, относящихся к компетенции разведывательных служб.

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