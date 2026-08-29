Блокировок не избежать: Переводы на карту с 1 сентября попадут под тотальный контроль

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит прямой доступ к информации о денежных переводах граждан через Национальную систему платежных карт — данные по СБП, картам "Мир" и единому QR-коду будут передаваться без дополнительных запросов в банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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