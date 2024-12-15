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Симашев о «России 25»: «Кузнецов постоянно говорит, шутит, как Радулов в «Локомотиве». Разряжает обстановку, от него один позитив»

– Тяжелый матч. Может, где-то не настроились, а соперник сильный. Нужно отдать дань уважения белорусам – всегда играли активно, в тело.

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