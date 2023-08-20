Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2023 в Брезно-Осрблье

С 24 по 27 августа в словацком Брезно-Осрблье пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. Чемпионат мира по летнему биатлону-2023 Брезно-Осрблье, Словакия 24 августа Суперспринт, юниорки Квалификация – 11:00, финал – 12:30 Суперспринт, юниоры Квалификация – 14:45, финал – 16:15 25 августа Суперспринт, женщины Квалификация – 11:00, финал – 12:30 Суперспринт, мужчины Квалификация – 14:45, финал – 16:15 26 августа Спринт, юниорки 11:00 Спринт, юниоры 13:00 Спринт, женщины 15:30 Спринт, мужчины 17:40 27 августа Гонка преследования, юниорки 11:30 Гонка преследования, юниоры 13:15 Масс-старт, мужчины 15:15 Масс-старт, женщины 17:15 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.