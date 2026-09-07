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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч еще идет – а прогноз уже сыграл! «Бет-М» запускает досрочный расчет на хоккей

БЕТ-М досрочно рассчитает прогноз, если выбранная команда получает преимущество в 3 шайбы, с новой механикой «Досрочный расчет КХЛ и НХЛ».

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