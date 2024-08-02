Блогеру Насте Ивлеевой могут запретить выезд из России из-за новых долгов по налогам.Согласно информации, опубликованной на портале «Мои налоги», по состоянию на 1 августа сумма долга Ивлеевой за Единый налоговый платеж составляет 3 766 577,68 рублей.
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