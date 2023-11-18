В армии Израиля заявили, что приказа покинуть больницу «Аш-Шифа» не было

В Армии обороны Израиля заявили, что не отдавали приказа об эвакуации больницы «Аш-Шифа». Однако по просьбе директора медцентра израильские военные согласились расширить усилия по эвакуации и оказали содействие в их проведении, заявили в ЦАХАЛ.
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