Лекция о компьютерном зрении беспилотного трамвая пройдет в городе

Горожан приглашают посетить лекцию о компьютерном зрении беспилотного трамвая. Она пройдет 13 марта в рамках цикла познавательных встреч о беспиотном транспорте в Центре перспективных разработок московского транспорта в Кунцеве.
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