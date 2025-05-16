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В Конгрессе признали приостановку американских киберопераций против РФ на один день

В Конгрессе признали приостановку американских киберопераций против РФ на один день

Бэкон: США приостанавливали кибероперации против РФ на один день США приостанавливали кибероперации против России, но это продлилось всего один день, заявил глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Дон Бэкон.

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