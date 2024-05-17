США объявляют о новых санкциях в связи с поставками оружия между КНДР и Россией

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении двух российских граждан и трех российских организаций за содействие поставкам оружия между Москвой и Пхеньяном.
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