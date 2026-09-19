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Сенатор Борщев провёл алжирскую делегацию по избирательному участку в Туле

Сенатор Борщев провёл алжирскую делегацию по избирательному участку в Туле

В ходе голосования в Госдуму сенатор Михаил Борщев вместе с делегацией из Алжира и Намибии посетил избирательный участок в Кремле и обсудил перспективы стратегического сотрудничества.

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