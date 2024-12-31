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МВД: самая крупная сумма, переведенная мошенникам, составила 180 млн рублей

МВД: самая крупная сумма, переведенная мошенникам, составила 180 млн рублей

Деньги были переведены на счета без участия курьеров.В уходящем году одна из самых значительных сумм, переведенных физическим лицом на счета мошенников, приблизилась к 180 миллионам рублей.

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