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Ассистент Челестини: «Стиль Фабио основывался не на криках, а на помощи игрокам. Не думаю, что проблема ЦСКА заключалась в этом – единой формулы победы не существует»

Помощник Фабио Челестини в ЦСКА Манель Экспосито рассказал о стиле руководства швейцарского тренера. Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года по май 2026‑го.

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