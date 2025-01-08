Топ ВУЗов России в 2025 году: кто возглавил рейтинг? Ирэн ОрлонскаяВ последние годы высшие учебные заведения России активно развиваются, стремясь достичь высоких стандартов в области образования и научной деятельности.
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