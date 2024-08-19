Алаудинов заявил, что не нужно делать из срочников детей

Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов считает, что солдаты, проходящие службу по призыву, должны участвовать в отражении атаки ВСУ на Курскую область наравне с другими военнослужащими .
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