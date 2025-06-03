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1 июня - 7 сентября — цирк шапито в Москве

1 июня - 7 сентября — цирк шапито в Москве

фото: mos.ru С 1 июня по 7 сентября в рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» на трех столичных площадках — кинопарк «Москино», Измайловский парк и ландшафтный парк «Южное Бутово» — расположатся специально оборудованные шатры цирка шапито.

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