1 июня - 7 сентября — цирк шапито в Москве

фото: mos.ru С 1 июня по 7 сентября в рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» на трех столичных площадках — кинопарк «Москино», Измайловский парк и ландшафтный парк «Южное Бутово» — расположатся специально оборудованные шатры цирка шапито.