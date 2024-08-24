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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйске проводится специальное комплексное мероприятие ´ПОДРОСТОК´.

В Бобруйске проводится специальное комплексное мероприятие ´ПОДРОСТОК´.

Одной из целей данного мероприятия является усиление профилактического воздействия на несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных поступков, устранения или минимизации причин и условий, способствующих возникновению негативных явлений в подростковой среде.

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