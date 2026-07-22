Китай запретил ИИ-сервисы с романтическими партнерами для подростков

В Китае вступили в силу правила в отношении услуг искусственного интеллекта, устанавливающие новые ограничения для чат-ботов, предназначенных для имитации эмоциональных связей с пользователями, и запрещающие платформам предлагать несовершеннолетним виртуальных партнеров или родственников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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