Китай запретил ИИ-сервисы с романтическими партнерами для подростков

В Китае вступили в силу правила в отношении услуг искусственного интеллекта, устанавливающие новые ограничения для чат-ботов, предназначенных для имитации эмоциональных связей с пользователями, и запрещающие платформам предлагать несовершеннолетним виртуальных партнеров или родственников.