Сирийского военного ранили в результате минометного обстрела в Идлибе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сирийский военнослужащий ранен в результате минометного обстрела боевиками позиций правительственных войск в провинции Идлиб.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии