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Деограсия об 1:3 от «Пари НН»: «Оренбург» себя не показал и не заслуживал забитого гола»

Деограсия об 1:3 от «Пари НН»: «Оренбург» себя не показал и не заслуживал забитого гола»

«Первые 20 минут матча были хорошими, но мое мнение: мы не заслуживали гола, который забили, но хотел бы поздравить соперника.

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