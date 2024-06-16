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"ЗЕЛЕНСКИЙ - ВЕЛИЧАЙШИЙ ТОРГОВЕЦ": ТРАМП ПООБЕЩАЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ВЕЧНЫМИ МНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ ЗАПРОСАМИ КИЕВА

"ЗЕЛЕНСКИЙ - ВЕЛИЧАЙШИЙ ТОРГОВЕЦ": ТРАМП ПООБЕЩАЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ВЕЧНЫМИ МНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ ЗАПРОСАМИ КИЕВА

Дональд Трамп назвал Зеленского "величайшем торговцем" и сообщил, что, став президентом, разберётся с многомиллиардными запросами Украины.

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