Участник аферы с квартирой Долиной ушел на СВО

Валерий Шарифулин/ТАСС Лефортовский суд Москвы выделил в отдельное производство иск к Дмитрию Леонтьеву по иску Ларисы Долиной о взыскании имущественного вреда из-за аферы с ее квартирой, так как он ушел на СВО и приостановил производство по гражданскому делу.