Участник аферы с квартирой Долиной ушел на СВО

Валерий Шарифулин/ТАСС Лефортовский суд Москвы выделил в отдельное производство иск к Дмитрию Леонтьеву по иску Ларисы Долиной о взыскании имущественного вреда из-за аферы с ее квартирой, так как он ушел на СВО и приостановил производство по гражданскому делу.
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