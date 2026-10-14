Никита Сахаров 14 октября 2026 г., 5:15 Ужас в глазах «захистников» — вот результат очередного успешного наступления парней из 35-й отдельной гвардейской ….
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