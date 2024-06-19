В России хотят запретить управлять машиной водителям старше 70 лет

С таким предложением обратилось к МВД РФ движение «Ветераны России», сообщает телеграм-канал Shot. По мнению участников движения, в таком возрасте у людей часто ухудшаются слух или зрение, а также замедляется реакция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии