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Фильмы, которые нужно слушать, а не смотреть: лучшие саундтреки лент с изъяном

Фильмы, которые нужно слушать, а не смотреть: лучшие саундтреки лент с изъяном

«Сноб» попросил российского композитора, аранжировщика в сфере кино и лауреата международных кинофестивалей Ивана Синцова составить список фильмов, которые можно смотреть с закрытыми глазами Фото: Daniel Schludi/ Unsplash Собрал отличные отзывы и награды, но потерпел неудачу в прокате «Работа без авторства»2018режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк «Работа без авторства» — немецкая авторская драма небезызвестного режиссера Флориана Хенкель фон Доннерсмарка, который до этого снял «Жизнь других» (2006), завоевав премию «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке», и ленту «Турист» (2010), бокс-офис которой 278 миллионов долларов.

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