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ИА Регнум

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Губернатор Богомаз: или мигранты, или вдвое сократить высшее образование

Губернатор Богомаз: или мигранты, или вдвое сократить высшее образование

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой о ювелирной работе ПВО в регионе, почему сельское хозяйство в области «ушло далеко в космос», а также почему жители области, несмотря на все трудности, продолжают поддерживать наших бойцов и СВО в целом.

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