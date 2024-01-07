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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Зимятов: «Не слежу за международными соревнованиями. Предали российских спортсменов, вроде все дружили, но нашу команду просто выгнали»

Россияне были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от соревнований в феврале 2022 года.

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