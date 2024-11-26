Трихолог рассказала о профилактике выпадения волос после родов

Иногда женщины сталкиваются с выпадение волос после родов. Дерматолог-трихолог, член Московского общества дерматовенерологов и косметологов и основатель Школы волос и кожи Лидия Белова рассказала «Известиям», с чем это может быть связано и как этого избежать.