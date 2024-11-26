ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Это похоже именно на борьбу с ветряными мельницами, как про Дон-Кихота.... Сколько лет законы на эту тему принимают, ...В России ужесточи...
  • Ромка
    Неверьте евреям....ЦАХАЛ атаковала Б...
  • Сергей Карабухин
    !!! Макрон – самый тупой политик из всех мировых политиков… !!! Макрон – ведёт себя как умственно-недоразвитый двухле...СМИ сообщили о го...

Трихолог рассказала о профилактике выпадения волос после родов

Трихолог рассказала о профилактике выпадения волос после родов

Иногда женщины сталкиваются с выпадение волос после родов. Дерматолог-трихолог, член Московского общества дерматовенерологов и косметологов и основатель Школы волос и кожи Лидия Белова рассказала «Известиям», с чем это может быть связано и как этого избежать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх