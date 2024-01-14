Дочь Президента России дала большое интервью, которое шокировало и возмутило западные СМИ

VO

Vladimir Orekhov

Ай-яй-яй... Видите ли, не сказала ничего про Украину.... Во первых - не спрашивали; Во вторых - это не её "поле", явно не лезет в политику и правильно делает, В третьих - умница-дочь это вам не Хантер-дерьмо-сын. и не предатель-дочь Пескова. Браво Мария!