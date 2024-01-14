Интересные истории Западные СМИ, прекрасно понимая, что российская экономика и Россия в целом выстояли под натиском тысяч санкций, более того, идет поступательное развитие нашего государства, ищут любую возможность вылить «ушат грязи» на Россию.
Дочь Президента России дала большое интервью, которое шокировало и возмутило западные СМИ
Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Ай-яй-яй... Видите ли, не сказала ничего про Украину.... Во первых - не спрашивали; Во вторых - это не её "поле", явно не лезет в политику и правильно делает, В третьих - умница-дочь это вам не Хантер-дерьмо-сын. и не предатель-дочь Пескова. Браво Мария!
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18 час.
Erl Schweizer
Сара Вагенкнехт с соратниками пытается активизировать новое политическое ядро Германии, которое попытается разрядить отрицательный политический накал между РФ и Германией.
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7 час.
СЕРГЕЙ
да! отличная дочь!
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4 час.
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