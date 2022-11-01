Народные Новости

860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Кудровец
    Работайте не братья.Более тысячи пунк...
  • Ольга Кудровец
    Действующему американскому лидеру необходимо обратить свое внимание как раз не на внутренние проблемы Ирана, а на сво...Экс-советник Трам...
  • Любовь Головина
    А затем вновь будете озадачены, почему внутри России участятся случаи террора и растление молодежи. Все делается прот...Дипломат Иванов н...

Шесть человек погибли в ДТП с поездом в Жамбылской области Казахстана

Шесть человек погибли в ДТП с поездом в Жамбылской области Казахстана

Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем в Жамбылской области Казахстана. В результате ДТП погибли шесть человек, информация о пострадавших уточняется, сообщили в полиции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх