Свидания Тельцов, привычки Раков и вольности Весов: подробный гороскоп на 8 августа

ОВНАМ — некоторые, несмотря на выходной, ощутят нехватку времени. Хорошо записывать на бумаге то, что надо сделать — это здорово дисциплинирует! В этот период реально избавиться от материальной или психологической зависимости от окружающих людей.
Популярные статьи
- Корабли и катера БФ в рамках учения с подразделениями морской пехоты Балтийского и Северного флотов отработали задачи по высадке десанта
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
- Мишустин сделал "подарок" миллионам владельцев гаражей с 1 сентября
Свежие комментарии