В Самарской области еще одну русскую женщину хотят депортировать в Узбекистан

Об очередном вопиющем факте сообщил депутат Государственной Думы Михаил Матвеев.Речь идет об Анжелике Петренко 1990 года рождения, которая является гражданкой Узбекистана, но живет в России, так как в соседней республике у нее нет ни близких, ни жилья, ни работы.
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