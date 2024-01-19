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В Самарской области еще одну русскую женщину хотят депортировать в Узбекистан

В Самарской области еще одну русскую женщину хотят депортировать в Узбекистан

Об очередном вопиющем факте сообщил депутат Государственной Думы Михаил Матвеев.Речь идет об Анжелике Петренко 1990 года рождения, которая является гражданкой Узбекистана, но живет в России, так как в соседней республике у нее нет ни близких, ни жилья, ни работы.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Наши продажные чиновники вместо русских уже завезли пятнадцать миллионов потенциальных террористов.  А для русских дорога в Россию закрыта. Годами будут мурыжить, вымогая деньги за получение гражданства русским человеком.
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20 час.

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