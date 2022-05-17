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«Срок очень смелый»: удастся ли ВВС США в ближайшие месяцы получить работающую гиперзвуковую ракету

«Срок очень смелый»: удастся ли ВВС США в ближайшие месяцы получить работающую гиперзвуковую ракету

ВВС США заявили об успешном испытании прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. Ракета была запущена со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress и достигла скорости, в пять раз превышающей скорость звука, отметили военные.

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