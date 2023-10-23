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Актриса Анна Александер: Девушки сейчас мечтают о чём-то грандиозном, а не о том, как поскорее выскочить замуж

Актриса Анна Александер: Девушки сейчас мечтают о чём-то грандиозном, а не о том, как поскорее выскочить замуж

Анна Александер родилась в Севастополе. Окончила Школу-студию МХАТ. Служит в Театре Гоголя. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Ночная смена», «Последнее средство», «Детектив на все руки» и др.

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