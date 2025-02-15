Школьник из Петербурга стал победителем Международной олимпиады по математике

Всего российская команда получила на этих интеллектуальных соревнованиях две золотые и две серебряные медали Учащийся Президентского физико-математического лицея №239 из Петербурга Илья Замоторин стал победителем 16-й Международной олимпиады по математике, которая прошла в Румынии.
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