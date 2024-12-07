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Гаспарян об истории и военблогерах

Гаспарян об истории и военблогерах

Сегодня утром в самом первом блоке Рудольфович говорил о странности, которая наблюдается сегодня в информационном пространстве, что какая-то погонь интернетная целыми днями поливает российских генералов, обвиняя их в трусости, в бездарности, в необразованности.

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